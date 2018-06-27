Українка віддала за будинок Кардашьян вдвічі більше заради зіркових селфі (фото)

Будинок знаменитої світської левиці Кім Кардашьян та її чоловіка Каньє Веста розташовувався в лос-анджелеському районі Бель-Ейр. Він обійшовся українській підприємниці в 17,8 мільйона доларів, при тому, що сама зіркова пара придбала його в 2013 році за 9 мільйонів.

Минулого року українська підприємниця Марина Актон купила особняк Кім Кардашьян за нечувану суму. Стало відомо, що при укладанні угоди українка поставила перед Кім додаткову умову.

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Будинок знаменитої світської левиці Кім Кардашьян та її чоловіка Каньє

Веста розташовувався в лос-анджелеському районі Бель-Ейр. Він коштував українській підприємниці в 17,8 млн доларів, при тому, що сама зіркова пара придбала його в 2013 році за 9 мільйонів, пише Politeka.

Як стало відомо виданню The Blast, така різниця у вартості особняка пояснюється додатковою умовою, яка зобов'язалася виконати Кардашьян. Мова йде про те, що американська знаменитість повинна буде активно рекламувати українку в соцмережах і всіляко намагатися сприяти просуванню її музичної кар'єри.

Відзначається, що Кім старанно виконує цю умову, постійно згадуючи Актон у своїх публікаціях. Крім того, дівчат часто можна побачити разом на всіляких світських заходах, а також Кім регулярно відвідує презентації нових кліпів українки.

Такий незвичайний бізнес-хід чи не перший у своєму роді, адже абсолютна більшість угод у сфері нерухомості явно не передбачають таких незвичайних додаткових послуг в контракті.

Марина Актон заміжня за американським бізнесменом Брайаном Актоном, який в свій час став співзасновником популярного месенджера WhatsApp. Крім того, аж до 2010 року Марина займала посаду секретаря екс-генпрокурора України Святослава Піскуна.

Примітно, що в будинок подружжя Кардашьян Актон так ніколи і не переїжджала. Вона придбала його в листопаді минулого року, однак вже нещодавно знову виставила на продаж, оцінивши особняк у 18 мільйонів доларів.