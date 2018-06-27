Українка віддала за будинок Кардашьян вдвічі більше заради зіркових селфі (фото)
Минулого року українська підприємниця Марина Актон купила особняк Кім Кардашьян за нечувану суму. Стало відомо, що при укладанні угоди українка поставила перед Кім додаткову умову.
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Будинок знаменитої світської левиці Кім Кардашьян та її чоловіка Каньє
Веста розташовувався в лос-анджелеському районі Бель-Ейр. Він коштував українській підприємниці в 17,8 млн доларів, при тому, що сама зіркова пара придбала його в 2013 році за 9 мільйонів, пише Politeka.
Як стало відомо виданню The Blast, така різниця у вартості особняка пояснюється додатковою умовою, яка зобов'язалася виконати Кардашьян. Мова йде про те, що американська знаменитість повинна буде активно рекламувати українку в соцмережах і всіляко намагатися сприяти просуванню її музичної кар'єри.
Відзначається, що Кім старанно виконує цю умову, постійно згадуючи Актон у своїх публікаціях. Крім того, дівчат часто можна побачити разом на всіляких світських заходах, а також Кім регулярно відвідує презентації нових кліпів українки.
Такий незвичайний бізнес-хід чи не перший у своєму роді, адже абсолютна більшість угод у сфері нерухомості явно не передбачають таких незвичайних додаткових послуг в контракті.
Марина Актон заміжня за американським бізнесменом Брайаном Актоном, який в свій час став співзасновником популярного месенджера WhatsApp. Крім того, аж до 2010 року Марина займала посаду секретаря екс-генпрокурора України Святослава Піскуна.
Примітно, що в будинок подружжя Кардашьян Актон так ніколи і не переїжджала. Вона придбала його в листопаді минулого року, однак вже нещодавно знову виставила на продаж, оцінивши особняк у 18 мільйонів доларів.