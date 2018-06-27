Росія нічого не «может повторить» у війні проти Заходу - New York Times

Путін постійно погрожує вільному світу, але насправді дуже боїться вступити з ним в справжній конфлікт.

Чи справді Володимир Путін збирається розв’язати війну проти Заходу? Якщо вірити російській державній пропаганді, тоді відповіддю буде «Так!». Путін дуже агресивний у своїй зовнішній політиці. І щойно хтось йому перечить, він одразу ж ображається. Кремль намагається посилити свій вплив, вбиваючи людей забороненою отрутою і влаштовуючи безлад, де тільки може: в Україні, в Сирії, у Facebook. А коли його ловлять на гарячому, одразу ж скаржиться на «полювання на відьом» і висуває безглузді альтернативні теорії про те, що сталося.

Про це пише видання New York Times, нагадуючи про брехню Москви про те, що екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його доньку нібито отруїли «підступні британці», хоча насправді колишній агент російських спецслужб став жертвою російської хімічної зброї.

У цій грі Кремль не може програти. Коли вільний світ йде на поступки Кремлю, той використовує здобутки для організації нової атаки. Коли Захід швидко реагує на російські провокації, це підживлює внутрішню російську пропаганду про те, що Захід з його подвійними стандартами нібито «ворожий» до Росії.

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На даний момент російські мрії про військову конфронтацію з усім світом стали головною темою державної пропаганди. В травні, коли Росія святкувала день перемоги над нацистською Німеччиною в Другій світовій війні, найпопулярнішим гаслом було «Можемо повторити», тобто «Ми знову можемо штурмувати Берлін». Але варто замислитися. Чи справді Росія може штурмувати Берлін знову? Чи вона хоча б хоче спробувати? Чи Путін дійсно вірить, що він може перемогти у маленькій і переможній війні? Чи він все ж блефує?

Видання нагадує про 8 лютого, коли в Сирії американські війська вбили до 200 російських найманців. Кремль часто шукає образу навіть там, де її немає. Тому, за логікою, варто було би чекати, що після такого йому взагалі зірве дах. Але ні, російська влада мовчала і лише заперечувала, що в Сирії американці вбили не російських солдатів.

Через два місяці після того президент США Дональд Трамп наказав завдати авіаудар по сирійським складам хімічної зброї. І тут Кремль розіграв грандіозне шоу. Посол Росії в Лівані Олександр Засипкін на телебаченні виступив із застереженнями, що американські ракети будуть збиті і не долетять до цілі. Американський удар ретельно висвітлювався на російському телебаченні. А потім голова штабу Росії збрехав ніби російські системи ППО збили 71 із 103 американських ракет, випущених по Сирії. Все це справило неабияке враження на російських глядачів, яким показали потужність російської армії. Але це ж була брехня. В Пентагоні підтвердили, що з 59 ракет 58 успішно вдарили по цілях. В реальності Росія дуже боялася збити хоча б одну американську ракету, не кажучи вже про те, щоб потопити американський корабель. І це ще не всі епізоди.

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10 травня через місяць після атаки в Сирії, Ізраїль одним авіаударом знищив «майже всю іранську інфраструктуру» в розбитій війною сусідній країні. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Авігадор Леберман. Серед знищених зразків зброї були системи із зовсім не перськими назвами, приміром «Двіна» і «Бук». Раніше в Москві хвалилися, що саме ці системи ефективно спрацювали проти американських ракет. Але тут Кремль ніяк не відреагував на цю принизливу поразку. Це багато про що говорить. Ізраїльські військові неодноразово говорили, що не дозволять Ірану перетворити Сирію на «передову базу» проти своєї країни. Іншими словами, Тель-Авів не потерпить присутність по сусідству іранських «Вартових ісламської революції». Але для Кремля ці іранські сили – це єдине, що підтримує життя лояльного до Росії режиму Башара Асада. Якщо Асад буде повалений, для Росії і особисто Володимира Путіна це буде великим приниженням.

Чому ж Кремль не протестує? Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху був єдиним західним лідером, який відвідав Москву 9 травня, якраз тоді, коли Росія святкувала День перемоги, а російська пропаганда кричала про те, що «Ми можемо повторити». Нетаньяху не просто відвідав Москву, він пройшов поруч з Путіним по Червоній площі, тримаючи в руках портрет російського єврея, який героїчно воював.

І це сталося всього за день до військового приниження в Сирії, коли російські системі ППО не спрацювали і не зупинили ізраїльську атаку. Сьогодні Ізраїль – це єдина прозахідна країна, яка підтримує дружні відносини з Росією. Тож можна допустити, що Нетаньяху використав візит в Москву на 9 травня, щоб застерегти Путіна від зближення з Тегераном. Перед російським президентом, вочевидь, постав вибір: лишитися друзями з Ізраїлем чи скандалити. Схоже, він обрав перший варіант. Наступного ж дня система «Бук», яка зійшла з конвеєра в 1960-х роках, не змогла впоратися з ізраїльськими F-16. То як, «ми можемо повторити»?. Та ні! Постачання союзнику застарілої зброї вказує на те, що «не можемо».

Ці події вказують на те, що попри всі погрози, Путін намагається уникнути прямої військової конфронтації із Заходом. Він не хоче війни, яка не буде ні короткою, ні переможною для нього. Все, чого він прагне – це «телевізійна війна», комп’ютерна симуляція, за допомогою якої можна отримати всі піар-переваги від воєнного стану і жодних негативних наслідків реальної війни. І це фатальна помилка будь-якої стратегії, яка передбачає російську сутичку з вільним світом. Той, хто дійсно хоче йти на війну, повинен бути до цього готовий.

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Путін блефує. Вірогідно, він витримає ще одну поразку на кшталт розправи над російськими найманцями в Сирії. Потім, ще одну. Але 100 таких принижень він не витримає. Його імідж сильного лідера розвалиться на друзки. Тож не Заходу варто боятися неядерної війни з Кремлем. Все якраз навпаки.