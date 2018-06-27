Путін за спиною України і Європи може вмовити Трампа пом’якшити санкції – Die Welt

Європейці нервують з наближенням можливої зустрічі американського і російського президентів.

У Джона Болтона не просте завдання. Радник президента США з національної безпеки прославився як жорсткий критик Росії, який закликав «завдати болю» Володимиру Путіну за те, що той прихистив Едварда Сноудена. А тепер він прибув у Москву з метою підготувати зустріч президентів США і Росії, яка може відбутися у найближчі тижні і навіть до саміту НАТО в Брюсселі, запланованого на 11 липня, пише німецьке видання Die Welt.

Те, що Трамп хоче зустрітися з Путіним, не новина. В березні після російських так званих «виборів» американський лідер привітав Путіна з перемогою в супереч позиції своїх радників, а потім запросив його у Вашингтон. Втім, реальна зустріч все ж відбудеться на нейтральній території.

Австрійські і американські ЗМІ писали, що це може статися в Австрії, де колись Джон Кеннеді зустрічався з Микитою Хрущовим, а Джимі Картер з Леонідом Брежнєвим. Нещодавно Трамп спантеличив лідерів G7, запропонувавши повернути Росію в клуб, з якого її вигнали після анексії Криму. Та й саму анексію, за деякими повідомленнями, американський президент теж виправдав. Після зустрічі з Кім Чен Ином Трамп, схоже, взагалі «увірував» у свої дипломатичні здібності і вирішив їх випробувати на Путіні.

Європу це змушує неабияк нервувати. Зважаючи на те, що відносини між Вашингтоном і Москвою напружені, а в США триває розслідування російського втручання у вибори, не варто було б чекати несподіваних поступок на користь Путіну. Однак, з Трампом ніщо не можна відкидати абсолютно.

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Видання пише, що згідно з найбільш кошмарним сценарієм, Вашингтон і Москва укладуть певну угоду за спиною у Європи. Приміром, про те, що США не будуть брати участь у військових навчаннях НАТО на східному фланзі. Путін може навести Трампу аргумент, що такі маневри у Східній Європі дорого обходяться Америці. Натомість він може пообіцяти, що теж не буде проводити навчання на заході своєї країни.

Якщо така угода між президентами США і Росії все ж з’явиться, тоді Трамп зможе проголосити себе дипломатом, який добивається миру в Європі. Мовляв, він настільки розумний, що може домовитися навіть з Путіним. Однак, така угода ослабила б НАТО і поставила б під сумнів самі принципи альянсу. А Росія нічого б не втратила. Її наступальні можливості лишилися б такими ж.

Країни Балтії і Польща, які розраховують на американську допомогу перед лицем російської агресії, будуть дуже налякані, не кажучи вже про Україну.

«Якщо Путін і Трамп домовляться про скасування чи хоча б ослаблення американських санкцій в обмін на обіцянку дещо зменшити напругу на Сході України, європейці опиняться під тиском. А санкційний альянс Ангели Меркель в Європі може розпастися після чотирьох років існування», - пише німецьке видання.

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Втім, у Конгресі обидві партії сильно підтримують санкції проти Росії. Тож, можливо, цей найгірший сценарій мало вірогідний. Однак, щоб проголосити успіх Путіну потрібно значно менше, ніж Трампу. Йому не потрібні фальшиві досягнення. Сам факт того, що найвпливовіша людина на світі зустрічається з ним на рівних на нейтральній території, ніби з генеральним секретарем ЦК КПРС, вже сильно зміцнить імідж Путіна. Якщо ця зустріч відбудеться, російський президент за рахунок легітимності Трампа наблизиться до своєї довгострокової мети – встановлення світового порядку, в якому анексія Криму буде толеруватися, в якому не буде санкцій і в якому Європа і ЄС дозволять Росії робити, що заманеться, з сусідніми країнами.