У США вибрали найкращі пісні століття (відео)

У першу двадцятку увійшли такі хіти, як 99 Problems Джей-Зі, Runaway Каньє Уеста, Alright Кендрика Ламара, Toxic Брітні Спірс, Crazy дуету Gnarls Barkley, Work It Міссі Елліотт, Rehab Емі Вайнхаус Blackstar і Девіда Боуї.

Видання Rolling Stone склало список з 100 кращих пісень XXI століття. На першому місці виявився трек Crazy in Love американської співачки Бейонсе з дебютного альбому виконавиці Dangerously in Love 2003 року, записаний за участю її чоловіка, репера Джей-Зі.

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На другому місці — композиція Paper Planes британської співачки M.I.A. Замикає трійку Seven Nation Army групи The White Stripes.

У першу двадцятку увійшли такі хіти, як 99 Problems Джей-Зі, Runaway Каньє Уеста, Alright Кендрика Ламара, Toxic Брітні Спірс, Crazy дуету Gnarls Barkley, Work It Міссі Елліотт, Rehab Емі Вайнхаус Blackstar і Девіда Боуї.

На останній, 100-й сходинці перебуває пісня Gasolina пуерто-риканського артиста Дедді Янкі.