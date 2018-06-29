Вийшов посмертний кліп XXXTentacion, в якому репер встає з труни

У кліпі репер відвідує власні похорони.

Вийшов посмертний кліп репера XXXTentacion, який був застрелений 18 травня в США. Кліп був знятий ще при житті 20-річного музиканта на один з його головних хітів - пісню "SAD!".

Відео на офіційному каналі XXXTentacion на Youtube.

На відео Джасей Дуейн Онфрой (справжнє ім'я репера) відвідує власні похорони. Мрець встає з труни і починає бій з самим собою. В кінці відео один із супротивників вмирає.

Автором і креативним директором кліпу вказаний сам XXXTentacion.

Як повідомляв УНІАН, 20-річного реп-виконавця Джасея Дуейна Онфроя, відомого під псевдонімом XXXTentacion, застрелили під час збройного пограбування, в американському штаті Флорида. За три місяці до смерті він випустив новий альбом.

21 червня влада штату Флорида заявила про затримання підозрюваного у вбивстві репера.