Трамп не повинен "прогинатися" і задобрювати Путіна на зустрічі - Washington Post

Видання пише, що американський президент вкотре "прогнувся" перед Москвою, вирішивши вірити її порожнім словам замість доказів американської розвідки.

Причини для напруги у відносинах між США і Росією цілком очевидні. Москва захопила український Крим, розв'язала війну на Сході України, вторглася в Сирію, щоб врятувати тамтешнього диктатора Башара Асада, а потім втручалася у виборчу кампанію США, щоб допомогти Дональду Трампу перемогти Гілларі Клінтон. Крім того, Росія отруїла екс-шпигуна на британській території і втручалася у вибори інших демократичних країн.

Але в середу у Кремлі президент Володимир Путін відкинув все це в бік і звинуватив Америку у поганих відносинах. Про це пише в редакційній статті Washington Post.

Зустрівшись з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном, Путін проголосив, що напруга у відносинах - це "здебільшого результат інтенсивної політичної битви всередині США". А потім соратник російського президента Юрій Ушаков наполіг, що Росія "точно не втручалася у американські вибори в 2016-му". У четвер вранці Трамп повторив за росіянами на Twitter: "Росія продовжує говорити, що вони не причетні до втручання у наші вибори". Американське видання дивується, чому ж американський президент знову "прогнувся"?

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Розвідувальні управління США встановили, що Росія намагалася вплинути на американські вибори, розгорнувши різні кампанії: від кібератак до поширення фейків у соціальних мережах. Хіба важко вказати Путіну на його неприпустиму поведінку? Остаточні оцінки російського впливу на вибори ще належить завершити. Але Болтон минулого року не жалів слів, називаючи російську поведінку "справжнім актом війни". Він наголошував, що Вашингтон буде "вести переговори з Росією на своїх умовах". І що ж тепер?

Зустрічі можуть бути продуктивними, навіть коли країни перебувають у конфлікті. Теоретично розмова тет-а-тет між Трампом і Путіним у Хельсінкі наступного місяця може бути корисною. Але зустріч з метою задобрити російського президента - це наївна дурість. Таке задобрювання, жертвами якого стануть традиційні демократичні союзники США, буде небезпечним і шкідливим.

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Поки Болтон лестив Путіну, Росія брала участь у звірствах на території Сирії. США, Росія і Йорданія минулого року організували переговори про перемир'я на сирійському південному заході вздовж йорданських кордонів і Голанських висот. Нещодавно США застерегли Росію і її сирійських союзників не проводити бомбардування в цьому регіоні, особливо в місті Дараа, яке контролюють опозиційні сили. Держдепартамент наголосив, що російські агресивні дії будуть мати "серйозні наслідки". Держсекретар Майк Помпео зателефонував міністру закордонних справ Сергію Лаврову і сказав, що атаки неприпустимі. Але все марно, війська Асада бомбардують регіон.

Ось що стається, коли Трамп подає сигнал, що він не бажає виступити проти російської поведінки. Це ставить США в дуже небезпечну позицію. Або Трамп втратив відчуття того, що насправді входить у життєво важливі інтереси США, або ж є якісь інші невідомі досі причини, чому він "прогинається".