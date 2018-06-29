«Ласкаво просимо в Дрімленд!»: у мережі показали тизер нового серіалу творця «Сімпсонів» (відео)
15:00, 29 червня 2018Світ
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Серіал з'явиться на Netflix 17 серпня. У ньому буде 10 серій.
Стриминговый сервіс Netflix опублікував перший тизер мультсеріалу Метта Грейнінга, творця «Сімпсонів» і «Футурами».
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«Ви бачили майбутнє в „Футурамі“, бачили в цьому місці дії „Сімпсонів“ Спрінгфілді. Який логічний третій крок? Звичайно, минуле. Ласкаво просимо в Дрімленд», — сказано в ролику.
У тізері показаний фрагмент сцени, в якій на королівський суд призводять трьох бранців, однією з яких виявляється дочка короля принцеса Бін (двоє інших — демон Люсі і ельф Эльфо).
Серіал з'явиться на Netflix 17 серпня. У ньому буде 10 серій.
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