«Ласкаво просимо в Дрімленд!»: у мережі показали тизер нового серіалу творця «Сімпсонів» (відео)

Серіал з'явиться на Netflix 17 серпня. У ньому буде 10 серій.

Стриминговый сервіс Netflix опублікував перший тизер мультсеріалу Метта Грейнінга, творця «Сімпсонів» і «Футурами».

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«Ви бачили майбутнє в „Футурамі“, бачили в цьому місці дії „Сімпсонів“ Спрінгфілді. Який логічний третій крок? Звичайно, минуле. Ласкаво просимо в Дрімленд», — сказано в ролику.

У тізері показаний фрагмент сцени, в якій на королівський суд призводять трьох бранців, однією з яких виявляється дочка короля принцеса Бін (двоє інших — демон Люсі і ельф Эльфо).

Серіал з'явиться на Netflix 17 серпня. У ньому буде 10 серій.