Сирійські повстанці заявили про провал переговорів з Росією про мирне врегулювання

За словами повстанців, російська сторона "не була готова слухати" їх вимоги. Запропонований РФ варіант представники сирійської опозиції назвали "принизливим".

Представники сирійської опозиції заявили про провал переговорів з російськими військовими про мирне врегулювання на південному заході Сирії. Повстанці відхилили вимоги Москви здатися.

Про це повідомив представник, пише DW.com.

За словами повстанців, російська сторона "не була готова слухати" їх вимоги. Запропонований РФ варіант представники сирійської опозиції назвали "принизливим".

Раніше в суботу переговорники з російської сторони запропонували повстанцям прийняти умови, подібні узгодженим у випадку з регіоном Східна Гута, повідомив співробітник створеного Вільної сирійської армією оперативного центру Ібрахім Джабави.

Зокрема, повстанцям запропонували виїхати разом з сім'ями на підконтрольні опозиції території на північному заході країни, або ж залишитися і продовжувати жити під контролем сирійського уряду.

Противники сирійського президента Башара Асада утримують свої позиції на південно-заході Сирії, проте в останні тижні урядова армія захопила частину підконтрольній повстанцям території.

Влітку 2017 року в сирійських південно-західних провінціях Дераа і Ель-Кунейтра, а також у Східній Гуті і провінції Хомс почали діяти зони деэкскалации. Над цими районами повинна бути встановлена зона, вільна від польотів, а також діяти перемир'я між урядовою армією і повстанцями.

Військовий конфлікт між режимом Асада і різними угрупованнями його супротивників, а також терористичними формуваннями триває з 2011 року. В результаті військових дій загинули сотні тисяч людей. Більше 5 млн сирійців були змушені покинути свої будинки.