Трамп може потопити плани НАТО зі стримування Росії на догоду Путіну – Atlantic Council

Американський президент спочатку покритикує союзників по НАТО, а потім поїде радісно тиснути руку російському автократу.

16 липня Дональд Трамп вирушить на зустріч з Володимиром Путіним після того, як він розкритикує союзників США на саміті НАТО за невеликі оборонні бюджети. І це підірве інтереси Америки і НАТО у питанні Росії.

Зустрічі президентів США і Росії можуть бути продуктивними, якщо вони відбуваються у правильний час і з правильним підходом. Але в часи, коли напруга у американо-російських відносинах настільки висока, влаштовувати такі розмови не доречно.

Про це в статті для аналітичного центру Atlantic Council пише колишній голова відділу Міністерства оборони США з питань європейської політики і НАТО Марк Сімаковський.

На його думку, візит американського президента на Європейський континент повинен бути зосереджений на тому, щоб зміцнити спільне стримування, оборону і єдність в часи невизначеності і незахищеності. Несподівана зустріч з президентом Росії без координації з європейськими партнерами йде в розріз до цієї мети.

Рушійною силою зустрічі став президент Трамп, який послідовно прагнув її провести відколи зайняв Овальний кабінет. Попри позицію своїх радників, він відкинув у бік будь-яку критику і відправив свого радника з національної безпеки в Москву, щоб швидко висунути порядок денний для проведення переговорів на найвищому рівні. Так Трамп хоче виставити себе в ролі лідера, здатного укладати «великі угоди» з помітними гравцями.

Без послідовної американської політики щодо Росії, яку б визначили в самому Білому домі чи яку б публічно описали американські чиновники, виникає питання: що США будуть вважати успіхом на цих переговорах з Путіним?

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Автор нагадує, що Трамп відмовляється критикувати російського президента і водночас дедалі жорсткіше атакує американських союзників, таких як німецький канцлер Ангела Меркель, на тлі загострення низки оборонних і торговельних суперечок. Зважаючи на це, варто чекати фотографій, на яких президент США буде радісно тиснути руку Путіну і які будуть сильно контрастувати з напруженими знімками з саміту НАТО.

Однією з потенційних втрат такої зустрічі президентів США і Росії можуть бути заходи стримування, які лідери НАТО хотіли б схвалити на саміті альянсу. Але Трамп може їх потопити, щоб вони не зіпсували йому зустріч з Путіним. З іншого боку американський президент може шукати підтримки, щоб Росія не зіпсувала ситуацію навколо Північної Кореї і не підривала інтереси Вашингтону у збереженні санкцій. Крім того, він може добитися відродження механізмів, таких як Рада «НАТО-Росія», які скоротять напругу між американськими і російськими військовими.

Попри те, що Трамп і Путін можуть домовитися про співпрацю в Україні, Сирії і КНДР, американський лідер повернеться з Хельсінкі з реальними перешкодами для зближення з Москвою. Адже фундаментальні розбіжності у поглядах на всі ці проблеми залишаться.

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Скептичне ставлення Конгресу до підходу Трампа до Росії і збереження накладених парламентом санкцій, а також розслідування спеціального представника Департаменту юстиції Роберта Мюллера щодо російського втручання у американські вибори, потоплять будь-які рішучі ініціативи, погоджені Трампом і Путіним під час зустрічі. Таким чином, похмурі фото і той негативний вплив, якого американський президент вже завдав трансатлантичним відносинам своїм бажанням атакувати союзників у Європі, будуть єдиним реальним результатом зустрічі президентів США і Росії.