Вайнштейну пред'явили нові звинувачення в сексуальному насильстві: йому загрожує довічне

Раніше Вайнштейну були пред'явлені звинувачення в різних злочинах сексуального характеру, у тому числі в зґвалтуванні.

Прокуратура Нью-Йорка висунула нові звинувачення в сексуальному насильстві продюсеру Харві Вайнштейну.

Продюсера звинувачують за трьома епізодами - в примусі до сексуального акту і двом випадкам хижацького сексуального насильства (predatory sexual assault), передає Медуза з посиланням на CNN.

Дані звинувачення передбачають покарання від десяти років в'язниці до довічного ув'язнення.

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Епізоди насильства, про які йде мова, мали місце в 2006 році. Ім'я постраждалої від дій продюсера жінки не розкривається.

Раніше Вайнштейну були пред'явлені звинувачення в різних злочинах сексуального характеру, у тому числі в зґвалтуванні по відношенню до двох інших жінок. Ці епізоди датувалися 2004 і 2013 роком.

На час суду Вайнштейна відпустили під заставу в мільйон доларів. Продюсер заперечує звинувачення.

Нагадаємо, раніше велике журі суду Манхеттена пред'явило звинувачення у зґвалтуванні продюсеру Харві Вайнштейну