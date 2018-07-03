Галкін "злив" у мережу фото Пугачової "без фільтрів"

Галкін показав у мережі фото Пугачової "без усього зайвого".

Російський гуморист Максим Галкін похвалився у мережі новим фото своєї 69-річної дружини Алли Пугачової.

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Фото чоловік примадонни виклав у своєму Instagram. "Ось щойно сфоткал Аллусю. Без фільтрів гламурних, фотошопів всяких диявольських і тому подібного. Перевірений дідівський спосіб фотографії: обличчя й об'єктив. Ось таку Пугачову я люблю і бачу кожного дня, з веснянками від сонця і єдиними у світі очима", - йдеться в його пості.

Раніше російський гуморист Максим Галкін виклав у мережу фото своєї дружини-співачки Алли Пугачової. На опублікованому в Instagram знімку 69-річна примадонна російської естради позує у відкритій напівпрозорої білої блузи без спідньої білизни.