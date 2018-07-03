Екс-гангстер через понад 20 років назвав ім'я вбивці репера Тупака

Тупака Шакура застрелив його власний племінник Орландо «Baby Lane» Андерсон.

Екс-гангстер Дуейн Кіт Девіс, також відомий як Кіф Ді, розкрив подробиці вбивства репера Тупака Шакура.

Про це пише The Daily Mailсо посиланням на нове документальне кіно, яке розповідає про злочин 1996 року.

Правду Кіф Ді вирішив розповісти в одному з епізодів десятисерійного документального фільму Netflix 'Unsolved, the Tupac and Biggie Murders («Нерозкриті вбивства Тупака і Біггі»). За словами Кіфа Ді, застрелив Шакура його власний племінник Орландо «Baby Lane» Андерсон. В цей час екс-гангстер перебував з убивцею в одній машині.

Читайте такожУ Канади у перестрілці вбили відомого 21-річного репера

Відомо, що Тупак Шакур був убитий чотирма пострілами в груди під час поїздки в Лас-Вегас. Як розповів Кіф Ді, причиною стала особиста сварка: Андерсон намагався вкрасти у члена команди Шакура медальйон банди, за що був побитий репером і його друзями.

«Люди переслідують мене 20 років. Я вирішив висловитися зараз, тому що у мене рак. Втрачати нічого. Я хочу правди», — зізнався документалістам колишній торговець наркотиками.

Зараз продюсер телефільму Кайл Лонг просить поліцію Лас-Вегаса самостійно допитати Кіфа Ді. Самого ймовірного вбивцю притягнути до суду вже не можна: він був убитий у перестрілці в Лос-Анджелесі в 1998 році.