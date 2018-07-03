Екс-гангстер через понад 20 років назвав ім'я вбивці репера Тупака

11:45, 03 липня 2018
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Тупак Шакур був убитий чотирма пострілами в груди під час поїздки в Лас-Вегас / фото the-flow.ru

Про це пише The Daily Mailсо посиланням на нове документальне кіно, яке розповідає про злочин 1996 року.

Правду Кіф Ді вирішив розповісти в одному з епізодів десятисерійного документального фільму Netflix 'Unsolved, the Tupac and Biggie Murders («Нерозкриті вбивства Тупака і Біггі»). За словами Кіфа Ді, застрелив Шакура його власний племінник Орландо «Baby Lane» Андерсон. В цей час екс-гангстер перебував з убивцею в одній машині.

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Відомо, що Тупак Шакур був убитий чотирма пострілами в груди під час поїздки в Лас-Вегас. Як розповів Кіф Ді, причиною стала особиста сварка: Андерсон намагався вкрасти у члена команди Шакура медальйон банди, за що був побитий репером і його друзями.

«Люди переслідують мене 20 років. Я вирішив висловитися зараз, тому що у мене рак. Втрачати нічого. Я хочу правди», — зізнався документалістам колишній торговець наркотиками.

Зараз продюсер телефільму Кайл Лонг просить поліцію Лас-Вегаса самостійно допитати Кіфа Ді. Самого ймовірного вбивцю притягнути до суду вже не можна: він був убитий у перестрілці в Лос-Анджелесі в 1998 році.

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Теги: #репер#Мадонна і Тупак Шакур