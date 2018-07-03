Трамп хоче потоваришувати з Путіним, а експерти саме цього і бояться – Washington Post

Коли президенти США і Росії зустрінуться наступного місяця у Фінляндії, найголовнішу роль може зіграти схожість між ними.

Виражена зацікавленість Дональда Трампа у тісних відносинах з Володимиром Путіним, а також не бажання критикувати володаря Кремля вже давно тривожить критиків російського автократа. Занепокоєння поглибилися, коли американський президент показав пристрасть до деяких тактик врядування, які притаманні лідеру Росії, пише Washington Post.

Обидва президенти прагнуть підірвати нелояльні інститути, поширюють підозри проти всіх, хто пильно стежить за їхньою діяльністю, пригноблюють опонентів за допомогою тактичної переваги, ставлять під сумнів вигоду від міжнародних інститутів, які нібито шкодять інтересам їхніх країн.

Експерти з питань Росії запевняють, що політичні підходи Трампа не можна порівнювати з жорстокими діями Путіна. Але вони все одно стривожені захватом, з яким американський лідер дивиться на російського автократа, а також подібністю їхніх інстинктів, що може призвести до небезпечних поступок з боку Трампа в таких сферах, як контроль озброєнь, єдність НАТО, який Путін ненавидить, а також російська поведінка в Україні.

«Трампу потрібно лише сказати щось погане про НАТО, стоячи перед пресою поруч з Путіним. І це вже буде погано», - сказав колишній посол США в Росії і НАТО Александр Вершбоу, який працював в адміністраціях Білла Клінтона і Джорджа Буша-молодшого.

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Видання нагадує, що зустріч американського і російського президентів відбудеться в під час туру Трампа по Європі, в рамках якого він вперше відвідає Велику Британію, а також візьме участь у саміті НАТО. Додавши до подорожі ще й зустріч з Путіним у Хельсінкі, володар Овального кабінету фактично поставив знак рівності між американо-російською дипломатією і відносинами Америки з найближчими союзниками.

Якщо саміт НАТО і поїздка Трампа в Британію вкажуть на напругу у відносинах з дружніми країнами через торгівлю і американське лідерство у світі, зустріч з Путіним лише підкреслить схожість президентів США і Росії. За словами Вершбоу, нинішній американський президент веде «гру з нульовим результатом» і міжнародній політиці. Цей же термін підходить зовнішньополітичним поглядам Путіна.

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Трамп сподівається встановити дружні відносини з Путіним, відкидаючи той факт, що йому потрібно вороже ставитися до іншого президента, який час від часу його хвалить. В Путіні він бачить людину, з якою можна вести справи. Тож Трамп хоче поставити особисту печатку на найбільш складних зовнішніх відносинах США.