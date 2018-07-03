Італійський режисер похвалився, що його фільм із зіркою "50 відтінків сірого" довів Тарантіно до сліз

"Я нервував, але хотів почути його пораду. Ми дивилися у нього вдома, і його реакція порадувала мене. Він був сповнений ентузіазму і наприкінці фільму заплакав та обійняв мене", - розповів Гуаданьїно.

Режисер Лука Гуаданьїно розповів виданню La Republica, що минулої осені показав свій фільмі «Суспірія» Квентіну Тарантіно, і його реакція стала для стрічки благословенням.

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«Я показав фільм Квентіну Тарантіно. Ми були друзями з часів нашого журі на Венеційському кінофестивалі. Я нервував, але хотів почути його пораду. Ми дивилися у нього вдома, і його реакція порадувала мене. Він був сповнений ентузіазму і наприкінці фільму заплакав та обійняв мене. Позаяк це фільм жахів, але також і мелодрама, моя мета полягала у тому, щоб змусити вас дивитися на цей жах, не маючи змоги відвернути [погляд від екрану], тому що вас захоплюють герої. Amazon теж дуже щасливий», - розповів Гуаданьїно, передає Moviegram.

Як повідомляв УНІАН, сюжет фільму, який є рімейком однойменного хоррора 1977 року Даріо Ардженто, розповідає про серію таємничих вбивств у знаменитій балетній школі Європи. Головну роль в ньому виконала Дакота Джонсон, відома по фільму "50 відтінків сірого". Також у фільмі зіграли Хлоя Грейс Морец і Тільда Свінтон. Саундтрек до фільму написав фронтмен гурту Radiohead Том Йорк.