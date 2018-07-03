Італійський режисер похвалився, що його фільм із зіркою "50 відтінків сірого" довів Тарантіно до сліз
Режисер Лука Гуаданьїно розповів виданню La Republica, що минулої осені показав свій фільмі «Суспірія» Квентіну Тарантіно, і його реакція стала для стрічки благословенням.
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«Я показав фільм Квентіну Тарантіно. Ми були друзями з часів нашого журі на Венеційському кінофестивалі. Я нервував, але хотів почути його пораду. Ми дивилися у нього вдома, і його реакція порадувала мене. Він був сповнений ентузіазму і наприкінці фільму заплакав та обійняв мене. Позаяк це фільм жахів, але також і мелодрама, моя мета полягала у тому, щоб змусити вас дивитися на цей жах, не маючи змоги відвернути [погляд від екрану], тому що вас захоплюють герої. Amazon теж дуже щасливий», - розповів Гуаданьїно, передає Moviegram.
Як повідомляв УНІАН, сюжет фільму, який є рімейком однойменного хоррора 1977 року Даріо Ардженто, розповідає про серію таємничих вбивств у знаменитій балетній школі Європи. Головну роль в ньому виконала Дакота Джонсон, відома по фільму "50 відтінків сірого". Також у фільмі зіграли Хлоя Грейс Морец і Тільда Свінтон. Саундтрек до фільму написав фронтмен гурту Radiohead Том Йорк.