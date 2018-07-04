Трамп говорить про Крим словами Путіна – Washington Post

В Нью-Йорку теж багато російськомовних жителів, але це не означає, що у Кремля є якесь право на місто.

Кілька днів тому репортери запитали Дональда Трампа про те, чи визнає він російську незаконну анексію Криму. І у них були причини поставити президенту США це запитання. На тлі підготовки зустрічі президентів Америки і Росії, з’явилися певні ознаки, що Трамп роздумує над укладенням певної «великої угоди», яка може закінчитися визнанням посягань Москви.

Про це пише Washington Post, додаючи, що, здавалося б, питання про Крим легке. Володимир Путін окупував суверенну територію України за допомогою військової сили, заразом порушивши цілу купу міжнародних угод, підписаних його урядом. Міжнародна спільнота засудила цей його злочин, який можна порівняти зі збройним пограбуванням. До моменту російського вторгнення на українську територію жодна країна в Європі не присвоювала собі землі сусідів з часів Другої світової війни.

Більшість заяв президента США щодо Криму були дуже непевними і слизькими. Але нещодавно з’явилися репортажі про його коментар, який, вірогідно, розкриває його справжні погляди. Під час вечері на саміті G7, як повідомив таблоїд BuzzFeed, Трамп сказав іншим лідерам, що Крим російський, тому що населення в регіоні говорить російською мовою.

Видання пише, що у питанні мови американський президент має рацію. В Криму дійсно більшість людей користується російською, хоча на етнічних росіян припадає близько 65% населення. Ще 12% - кримські татари, а решта – українці. Домінування росіян на півострові відображає той факт, що Крим був частиною Російської Імперії з 1783 року. Москва відійшла від управління півостровом лише в 1954 році, коли генеральний секретар ЦК КПРС Микита Хрущов передав його під контроль УРСР. Логіка Путіна, а заодно і Трампа, досить проста: якщо люди в якомусь місці говорять російською і якщо цей регіон хоч колись був під контролем Росії, тоді у Москви є повне право забрати цю територію собі знову.

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Але Washington Post наголошує, що це дуже помилкове спрощення. У світі дуже багато місць, де населення говорить російською мовою. Казахстан, Молдова, Білорусь, всі колишні республіки СРСР у Центральній Азії і на Кавказі підпадають під цю категорію. Але всі вони – суверенні країни і повноправні члени ООН. Так само як і три країни Балтії, які тепер члени НАТО і Євросоюзу.

«Чи має право Путін відібрати територію цих країн, коли йому заманеться? А що робити з Брайтон-біч в Нью-Йорку, де теж російську мову можна почути частіше, ніж англійську? Чи що робити з Ізраїлем?», - пише видання.

Дональд Трамп не вперше повторює російські виправдання для анексії. Ще під час своєї передвиборчої кампанії влітку 2016 року він заявив, що «люди в Криму хотіли бути разом з Росією». Путін теж виправдовує захоплення українського півострова так званим «референдумом», який був влаштований після вторгнення російських військових. Президенти Росії і США, вочевидь, забувають, що це так зване «голосування» відбулося за дуже недемократичних умов.

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Видання не виключає, що частина населення в Криму дійсно могла б бажати стати громадянами Росії, хоча і під українським контролем у них вже була широка автономія. Але це зовсім не перекреслює той факт, що Москва вкрала територію в України, створивши небезпечний і руйнівний прецедент для всіх принципів, на яких тримається міжнародний закон після Другої світової війни. Світ кишить різними етнічними групами, які живуть в прикордонних регіонах, спірними проблемами використання мов і територіальними суперечками. Не можна вирішувати такі проблеми грубою силою. Інакше світ охопить хаос.

Законно і політично Крим – досі частина України. І Захід повинен наполягати на цьому до тих пір, поки Росія не відступить. Крім того, на кін поставлене ще й серйозне моральне питання. Посягання Москви на Крим і інші регіони України, де триває війна, базуються на токсичному твердженні, що нібито у Росії є право втручатися у долі своїх сусідів, тому що вони входять в уявну «російську сферу впливу». І це суперечить сучасному світовому порядку, в якому прийнято поважати права країн не залежно від їхнього розміру.

Втім, багато заяв Трампа вказують на те, що він поділяє такі погляди Росії і не проти повернутися до порядків 19 століття, коли великі країни диктували умови меншим. Сама ідея про те, що американський президент і Путін можуть обговорювати долю української території за спиною у 44 мільйонів українців, вже скандальна. Про це неодноразово говорили і варто повторити ще раз: Крим належить Україні. І Трамп не може його комусь віддати.