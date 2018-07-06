Колишнього Ріанни Кріса Брауна заарештували відразу після концерту

Артиста відпустили після внесення застави.

Екс-бойфренда Ріанни співака Кріса Брауна заарештували відразу після його виступу в Уест-Палм-Біч у Флориді.

Як повідомляє CNN з посиланням на поліцію, ордер на арешт був виданий у сусідньому окрузі. Причина арешту поки невідома.

Поліцейські караулили Брауна прямо на концертному майданчику і затримали співака як тільки він спустився зі сцени.

У поліції додали, що артист був відпущений після внесення застави.

У своєму Instagram співак вже анонсував завтрашнє шоу: "Що нового? Шоу завтра!".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, колишню дівчину Брауна Ріанну звинуватили в крадіжці келихів.