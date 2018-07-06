Колишнього Ріанни Кріса Брауна заарештували відразу після концерту
11:17, 06 липня 2018Світ
87 0
Артиста відпустили після внесення застави.
Кріс Браун / REUTERS
Екс-бойфренда Ріанни співака Кріса Брауна заарештували відразу після його виступу в Уест-Палм-Біч у Флориді.
Як повідомляє CNN з посиланням на поліцію, ордер на арешт був виданий у сусідньому окрузі. Причина арешту поки невідома.
Поліцейські караулили Брауна прямо на концертному майданчику і затримали співака як тільки він спустився зі сцени.
У поліції додали, що артист був відпущений після внесення застави.
У своєму Instagram співак вже анонсував завтрашнє шоу: "Що нового? Шоу завтра!".
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, колишню дівчину Брауна Ріанну звинуватили в крадіжці келихів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter