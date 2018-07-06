Колишнього Ріанни Кріса Брауна заарештували відразу після концерту

11:17, 06 липня 2018
Світ
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Кріс Браун / REUTERS

Як повідомляє CNN з посиланням на поліцію, ордер на арешт був виданий у сусідньому окрузі. Причина арешту поки невідома.

Поліцейські караулили Брауна прямо на концертному майданчику і затримали співака як тільки він спустився зі сцени.

У поліції додали, що артист був відпущений після внесення застави.

У своєму Instagram співак вже анонсував завтрашнє шоу: "Що нового? Шоу завтра!".

What's NEW🙄????? Show tomorrow!!!! ❤️

Публікація від CHRIS BROWN (@chrisbrownofficial)

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, колишню дівчину Брауна Ріанну звинуватили в крадіжці келихів.

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Теги: #арешт