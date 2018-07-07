В Румунії під час показового польоту розбився винищувач МіГ-21 (відео)

Літак впав у полі неподалік від бази і, вдарившись об землю, вибухнув. Пілотові вдалося катапультуватися.

В Румунії в суботу під час показового польоту на румунській авіабазі Борча на півдні країни розбився винищувач МіГ-21.

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Про це повідомило румунське агентство Mediafax, передає "Європейська правда". Літак здійснював показовий політ з нагоди дня відкритих дверей. Поглянути на дійство зібралися кілька тисяч людей.

ВІДЕО: YouTube Obiectiv Ialomița

Літак впав у полі неподалік від бази і, вдарившись об землю, вибухнув. Пілотові вдалося катапультуватися.

На місце прибули пожежники та інші екстрені служби.

Раніше у Польщі розбився легкомоторний український літак.