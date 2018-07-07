В Румунії під час показового польоту розбився винищувач МіГ-21 (відео)
16:48, 07 липня 2018Світ
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Літак впав у полі неподалік від бази і, вдарившись об землю, вибухнув. Пілотові вдалося катапультуватися.
На місце прибули пожежники та інші екстрені служби / фото YouTube Obiectiv Ialomița
В Румунії в суботу під час показового польоту на румунській авіабазі Борча на півдні країни розбився винищувач МіГ-21.
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Про це повідомило румунське агентство Mediafax, передає "Європейська правда". Літак здійснював показовий політ з нагоди дня відкритих дверей. Поглянути на дійство зібралися кілька тисяч людей.
ВІДЕО: YouTube Obiectiv Ialomița
Літак впав у полі неподалік від бази і, вдарившись об землю, вибухнув. Пілотові вдалося катапультуватися.
На місце прибули пожежники та інші екстрені служби.
Раніше у Польщі розбився легкомоторний український літак.
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