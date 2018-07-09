Обмін України на допомогу Росії в Сирії став би страшною помилкою для США – Bloomberg

Навіть попри припущення, що нібито українська доля не хвилює Вашингтон, пожертвувати Україною означало б створити дуже небезпечний прецедент для всього світу.

У якомусь альтернативному всесвіті зустріч з президентом Росії для завершення війни в Сирії може й мала б сенс для лідера США. Це був би всесвіт, в якому американський президент не порочить постійно союзників у Європі, а російський президент не бреше про звірства своєї країни.

Про це пише Bloomberg, додаючи, що обидві сторони не чітко говорили про те, що буде на порядку денному в Хельсінкі, де наступного тижня зустрінуться Дональд Трамп і Володимир Путін. Однак, можлива тісніша співпраця США і Росії у Сирії вже стала темою для дискусій. Як радник з національної безпеки Джон Болтон сказав CBS: «Існують можливості для проведення ширших переговорів про допомогу у видворенні іранських сил з Сирії назад в Іран. Це б стало великим кроком вперед». Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, тим часом, говорив, що повне виведення іранських військ з Сирії не реалістичне.

Якщо все це для когось звучить знайомо, то так воно є. Саме такі торги тривали в часи роботи адміністрації Барака Обами. Колишній Держсекретар Джон Керрі витратив свій останній рік на посаді, переслідуючи Лаврова в кожному куточку світу, намагаючись створити американо-російську площину для завершення громадянської війни в Сирії. І він провалився.

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Коли ж Трамп прийшов до влади у 2017 році, двоє колишніх членів попередньої адміністрації розповіли виданню, що новий президент одразу ж хотів укласти угоду з Росією для спільної війни проти «Ісламської держави». Будучи не довго радником з національної безпеки, Майкл Флінн просував такі домовленості. Але велика стратегічна угода, яка б замінила маленькі регіональні перемир’я в Сирії, була відкинута після візиту Держсекретаря Рекса Тіллерсона в Москву у квітні 2017 року. Це була тестова поїздка, яка швидко вгамувала настрої голови американської дипломатії і інших американських чиновників укласти широку угоду. Тепер, коли Тіллерсон, Флінн, а також екс-радник з національної безпеки Герберт Макмастер, у відставці, Трамп визволився від їхніх порад і хоче сам перевірити, чи готовий Путін допомогти йому ізолювати Іран.

Видання наголошує, що це безглуздий і небезпечний гамбіт. По-перше, оголосивши про намір вивести війська США з Сирії «дуже скоро», Трамп автоматично втратив серйозний важіль впливу у Сирії.

За ідеальних умов, він би міг домовитися з Путіним про створення багаторівневого плану, в рамках якого США вивели б якусь частину сил після того, як Іран покинув Сирію. Але Трамп вже дав чітко зрозуміти, що США відмовилися від своїх пріоритетів у Сирії, серед яких було і повалення режиму Башара Асада. США також не підтвердили намір надати кошти на відбудову Сирії.

Без будь-якого важеля впливу, Трампу ще більше доведеться покладатися на «чесне слово» Путіна, яке не варте ламаної копійки. Адже російський президент до цього часу заперечує втручання свого уряду в американські вибори в 2016 році. Лише місяць тому він ходив на австрійське телебачення і брехав там про роль Росії у знищенні малайзійського авіалайнера «Боїнг-777» над Україною. Зважаючи на це, хто взагалі міг би повірити Путіну і його обіцянкам витіснити Іран і його маріонеток з Сирії?

Найнебезпечнішим з вірогідних наслідків зустрічі у Хельсінкі видання вважає сценарій, який Керрі ніколи навіть не допускав: спроба обміну поступок в Сирії на Крим, який російські війська окупували в 2014 році. Попри те, що хтось стверджує, ніби майбутнє України не серед найвищий пріоритетів США, дозволити одній країні силою змінити кордони іншої, створює дуже небезпечний прецедент. Особливо зважаючи на те, що жертвою стала країна, яка підписала угоду з Америкою, Великою Британією і Росією про відмову від ядерного арсеналу в обмін на повагу до її територіальної цілісності.

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Однак, Болтон і інші чиновники США нічого не скажуть про те, чи буде Трамп продовжувати свою нинішню політику санкцій проти Росії за анексію Криму і вторгнення в Україну. Їхнє мовчання вказує на те, що президент США принаймні готовий обговорити обмін співпраці у Сирії на відмову від України.

Чиновники у Вашингтоні запевняють, що політика США щодо України не зміниться. Однак, вони додають, що останнє слово все ж буде за президентом. І саме це і тривожить всіх.