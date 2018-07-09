Ердоган склав присягу на посаді президента Туреччини (фотогалерея)

Туреччина офіційно змінила форму правління з парламентської на президентську Республіку.

Реджеп Таїп Ердоган приніс присягу в якості президента Туреччини.

Як повідомляє Анадолу, Туреччина офіційно змінила форму правління перетворившись з парламентської на президентську Республіку.

Після церемонії присяги Ердоган сказав: «Все пройшло чудово на очах у всього народу. Сподіваюся, що і далі в Туреччині все буде протікати добре».

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Із будівлі парламенту президент попрямував до мавзолею Мустафи Кемаля Ататюрка, де поклав вінок.

«Знову запевняємо про готовність продовжити зусилля по зміцненню національної єдності й солідарності, розвитку та зміцнення могутності країни», - сказав Ердоган в мавзолеї Ататюрка.

Вища виборча комісія Туреччини 4 липня оголосила остаточні підсумки голосування 24 червня на президентських і парламентських виборах.

Напередодні інавгурації уряд Туреччини оголосив про найбільший за останній час масове звільнення держслужбовців: різні державні структури повинні залишити понад 18 тис. осіб.