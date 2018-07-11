"Мільярди доларів сплачуються Росії, від якої ми вас захищаємо": Трамп розкритикував Німеччину перед самітом НАТО

Президент США звинуватив Німеччину у невиконанні вимоги щодо витрат на оборону на рівні 2% ВВП на тлі сплати Росії "мільярдів доларів" за енергоносії.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає Німеччину залежною від Росії через побудову газопроводу "Північний потік-2" на дні Балтійського моря.

Про це президент США сказав на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Стлолтенбергом у Брюсселі перед початком саміту Альянсу, яка транслювалася на сайті НАТО.

Трамп висловив таку позицію, коли генсек Альянсу говорив про поступове збільшення країнами-членами НАТО витрат на оборону з метою приведення цих показників до 2% ВВП.

"Я маю сказати, я вважаю, це дуже сумно, коли Німеччина укладає велику нафтову і газову оборудку з Росією", - наголосив Трамп.

Він пояснив, що Німеччина витрачає на оборону лише трохи більше 1% ВВП, коли одночасно мільярди доларів витрачаються на побудову газопроводу "Північний потік-2". Трамп вимагає від усіх країн-союзників НАТО витрачати на оборону не менше 2% ВВП, як це було погоджено на саміту Альянсу у 2014 році в Вельсі.

При цьому президент США сказав, що Сполучені Штати сплачують на оборону 4,2% ВВП. Трамп назвав таку ситуацію неприйнятною.

"Ми повинні захищати вас від Росії, але вони платять мільярди доларів Росії, і я думаю, що це дуже неприйнятно. І колишній канцлер Німеччини є головою газопровідної компанії, яка постачає газ. У кінцевому підсумку, Німеччина отримає те, що 70% цієї країни буде контролюватися Росією за допомогою природного газу, і ви кажете мені, що це доречно?", - наголосив Трамп.

"Цього ніколи не повинно було статися, але Німеччина повністю контролюється Росією, тому що вони отримують від 60% до 70% енергоресурсів з Росії і нового трубопроводу, і ви кажете мені, що це доречно, тому що я вважаю, що ні, і я думаю, що це дуже погана справа для НАТО", - заявив Трамп.

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Президент США додав, що це питання треба порушити у розмові з Німеччиною.

"Ми захищаємо Німеччину, ми захищаємо Францію, ми захищаємо усіх, і ми платимо багато грошей для захисту. Це відбувається впродовж десятків років. Це порушувалося іншими президентами, але інші президенти ніколи нічого не зробили з цього приводу... Але я повинен говорити про це, тому що я вважаю, що це дуже несправедливо для нашої країни, це дуже несправедливо для наших платників податків. І я вважаю, що ці країни повинні збільшити видатки (на оборону - УНІАН) не у десятирічний період, а збільшити негайно", - заявив Трамп.

"Ми маємо говорити про мільярди і мільярди доларів, які сплачуються країні, від якої ми маємо вас захищати. Ви знаєте, усі говорять про це в усьому світі... Вони кажуть, що ми повинні захищати вас від Росії, але чому ви платите мільярди доларів Росії за енергоносії?", - підкреслив Трамп.

"Якщо ви подивитися на це, Німеччина є бранцем Росії", - наголосив президент США.

У цьому зв'язку він сказав, що у НАТО повинні розглянути це питання, бо така ситуація неприйнятна.

Як повідомляв УНІАН, проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Наприкінці березня - на початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2») отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії, а у червні - від Швеції. При цьому Данія, через територію якої газопровід також має проходити, відповідний дозвіл поки не надала.

На початку травня компанія Nord Stream 2 вже розпочала роботи з будівництва приймальні станції майбутнього газопроводу в околицях німецького міста Лубмін.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2». За словами голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 року становили близько 3 млрд дол.

18 травня після переговорів у Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність подумати над гарантіями транзиту газу через Україну після реалізації проекту «Північний потік-2».

Очільник МЗС ФРН Гайко Маас у Москві заявив, що уряд Німеччини підтримує будівництво «Північного потоку-2» в обхід України.