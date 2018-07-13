Європа зміниться до непізнаваності, ящо не змінить підхід до імміграції - Трамп

Трамп визнав, що його заяви, скоріш за все, «не зовсім політкоректні».

На думку президента США Дональда Трампа, Європа «втрачає власну культуру» через мігрантів з Близького Сходу та Африки.

Про це він заявив під час візиту в Великобританію 13 липня, повідомляє "Голос Америки".

«Дозволити таку імміграцію в Європі – сором» - сказав Трамп. «Думаю, що це змінює структуру Європи і, якщо європейці не діятимуть швидко, то Європа більше ніколи не буде такою як раніше. І це не позитивні зміни» - додав президент.

Трамп визнав, що його заяви, скоріш за все, «не зовсім політкоректні». Втім, європейські країни мають «турбуватись про себе» - наполягає він.

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«Вони (мігранти - ред ГА.) змінюють культуру, вони змінюють багато речей. І ви бачите ті самі терористичні атаки, які бачу і я» - говорить Трамп про виклики міграції в Європі.

Втім, прем’єр-міністр Мей не погодилась із американським президентом.

«Ми пишаємось історією нашої гостинності для людей, які у небезпеці на батьківщині. Роками імміграція йшла Британії на користь» - заявляє Мей. За її словами, імміграція привнесла в країну багато людей з різними історіями та поглядами.

«Вони роблять свій внесок в наше суспільство та економіку» - додала прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що 12 липня Трамп виступив з інтерв’ю, в якому припустив, що прем’єр-міністр Британії Тереза Мей зруйнувала Brexit.

Він натякнув, що переговори стосовно можливої угоди в сфері торгівлі між США та Великобританією можуть не відбутись через план «м’якого Brexit», який провадить Мей.