Етикет? Ні, не чув: Трамп запізнився на зустріч із королевою Єлизаветою II

Королева Британії прочекала подружжя Трампів більше десяти хвилин.

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія запізнилися на зустріч із королевою Великобританії Єлизаветою II.

Про це пише The Straits Times.

За даними видання, королева Британії прочекала подружжя Трампів більше десяти хвилин.

Читайте такожУ Трампа є вісім способів образити королеву Єлизавету під час зустрічі

Як зазначається, після невеликого діалогу, Трамп разом з Єлизаветою II спостерігали за церемонією за участі почесного караулу королівської гвардії.

При цьому Трамп став дванадцятим президентом США, який особисто зустрічався з королевою Великобританії.

Раніше повідомлялося, що королева Великобританії Єлизавета II прийняла Трампів у Віндзорському замку.