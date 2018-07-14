Помер актор Роджер Перрі
14:51, 14 липня 2018Світ
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Він найбільш відомий за роллю капітана Джона Крістофера в телесеріалі "Зоряний Шлях".
Роджеру Перрі було 80 років \ news.day.az
На 86-му році життя у власному будинку в Каліфорнії помер американський актор Роджер Перрі.
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Як повідомляє Hollywood Reporter, смерть актора підтвердила його дочка. Він був хворий на рак.
Перрі народився 7 травня 1933 року в штаті Айова. Він найбільш відомий за роллю капітана Джона Крістофера в телесеріалі "Зоряний Шлях".
За свою кар'єру Перрі знявся в 57 фільмах і різних серіалах. Зокрема, він знімався в картинах "Брудна любов", "Сімейка монстрів" і серіалі "Фелкон Хрест".
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