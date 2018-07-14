Скарлетт Йоханссон відмовилася від ролі трансгендера

Актриса заявила, що розуміє почуття тих, хто вважає, що цю роль повинен грати актор-трансгендер.

Скарлетт Йоханссон відмовилася від ролі кримінального авторитета трансгендера Данте Джилла у фільмі режисера Руперта Сандерса. Джилл народився жінкою, але одягався як чоловік і жив під чоловічим ім'ям.

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Йоханссон заявила, що розуміє критику ЛГБТ-спільноти на свою адресу, передає Бі-бі-сі. "Я глибоко поважаю і люблю транс-спільноту, і я вдячна, що дискусія з приводу відкритості у Голлівуді триває. Я, звичайно, рада була б дати життя [на кіноекрані] історії Данте і його перетворенню [в чоловіка], але я розумію почуття тих, хто вважає, що цю роль повинен грати актор-трансгендер. Я вдячна, що обговорення кастингу на цю роль, хоча і було спірним, породило більш широку дискусію про різнобічності кастингу і поданні [різних персонажів] в кіно", - йдеться в заяві актриси.

Спочатку представники Йоханссон стверджували, що актриса не бачить жодних проблем у тому, що вона, будучи цисгендерною жінкою, буде грати роль Данте Джилла. У заяві сказано, що Джаред Лето отримав "Оскар" за роль трансгендера-жінки у фільмі "Далласький клуб покупців", і його кастинг не викликав ніяких протестів.

Коли стало відомо про кастинг Йоханссон на роль Данте Джилла, відразу кілька популярних ЗМІ, включаючи Jezebel і Vice, розкритикували це рішення. Також незадоволені були багато представників ЛГБТ-спільноти, які вважали, що трансгендера повинен грати актор-трансгендер. Двоюрідний брат Джилла Баррі Періс в інтерв'ю The Wrap сказав, що його родич швидше за все посміявся б над дискусією навколо ролі Йоханссон, але зазначив, що швидше за все йому сподобалося б, якби на цю роль був вибраний чоловік або трансгендер-чоловік.

Лоїс Джин Джилл (саме так Данте назвали при народженні), народилася в Піттсбурзі. У 1970-х Джилл, вже жив під чоловічим ім'ям, володів мережею масажних салонів, які насправді були прикриттям для бордельного бізнесу. У пресі того часу Данте, відомого також під прізвиськом Текс, називали "жінкою, яка воліє бути відомою як чоловік", писала в 2003 році в некролозі Джилла газета Pittsburgh Post-Gazette. Данте зустрічався з жінками, але одягався як чоловік і вимагав звертатися до себе як до чоловіка.

Достовірно невідомо, чи був Данте Джилл трансгендером або транссексуалом.

У 1984 році Джилла посадили на сім років за ухилення від сплати податків. Поліцейським не вдалося притягнути його до відповідальності за організацію мережі борделів.

У 2003 році Джилл помер у віці 72 років.