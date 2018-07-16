Отруєння в Еймсбері: брат потерпілого розповів, що "Новачок" був у флаконі від духів

Інформація про флакон може допомогти слідству визначити, звідки в Солсбері з'явився "Новачок" і хто саме його застосував.

Нервово-паралітична речовина, якою були отруєні дві людини неподалік від англійського міста Солсбері, містилася у флаконі від духів.

Про це розповів в інтерв'ю BBC брат одного з постраждалих Метью Роулі.

За словами Метью, його брат Чарлі, який все ще знаходиться в лікарні у важкому стані, повідомив йому, що підібрав флакон, після чого він і його подруга були госпіталізовані.

Метью Ролі сказав, що дуже стурбований станом здоров'я свого брата, із яким він поговорив по телефону.

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За його словами, той був зовсім не схожий на того Чарлі, якого він знав, хоча він уже досить зміцнів, щоб приймати звичайну їжу.

Кореспондент BBC Данні Шоу зазначає, що інформація про флакон може допомогти слідству визначити, звідки в Солсбері з'явився "Новачок" і хто саме його застосував.

"Звідки взявся флакон, де він був куплений, чи рідкісний це флакон, чи був він куплений в певному магазині в якийсь конкретний час, слідство цікавлять відповіді на всі ці питання", - повідомляє кореспондент видання.

Якщо відповіді будуть отримані, то це може допомогти слідству встановити, хто саме несе відповідальність і за напад на Скрипалів і за отруєння в Еймсбері.

Лондонська поліція, яка веде розслідування цього інциденту, не стала коментувати слова Метью Роулі.

Нагадаємо, раніше поліція лише повідомляла, що "Новачок" був виявлений "в невеликому флаконі" у квартирі Чарльза Роулі.

Чарлі Роулі і його подруга Дон Стерджесс були отруєні нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок" 30 червня.

Дон Стерджесс померла 8 липня, після чого було відкрито кримінальну справу за статтею "вбивство".

Слідчі вважають, що це отруєння пов'язано зі спробою вбивства 4-го березня Сергія і Юлії Скрипалів за допомогою "Новачка".

У п'ятницю поліція ще раз закликала місцевих жителів у жодному разі не підбирати з землі незнайомі предмети, навіть якщо вони виглядають як косметика.