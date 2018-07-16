Письменник став відомий завдяки роману "Стіг зі звалища" про печерну людину, яка живе поруч зі звичайною сім'єю.

У британському графстві Норфолк на 95-му році життя помер письменник Клайв Кінг.

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Інформацію про смерть письменника повідомило видавництво Penguin, передає "Новое время".

"Ми відчуваємо, що нам випала велика честь, і ми горді тим, що ми могли видавати його книжки", - повідомили у видавництві.

Клайв Кінг (1924-2018) народився в Річмонді. У 1943 році закінчив Кембриджський університет.

Письменник став відомий завдяки роману "Стіг зі звалища" про печерну людину, яка живе поруч зі звичайною сім'єю. Роман був екранізований і включений у шкільну програму Великобританії.