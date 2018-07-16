Помер письменник Клайв Кінг
09:16, 16 липня 2018Світ
239 0
Письменник став відомий завдяки роману "Стіг зі звалища" про печерну людину, яка живе поруч зі звичайною сім'єю.
На 95-му році життя помер письменник Клайв Кінг \ wikipedia.org
У британському графстві Норфолк на 95-му році життя помер письменник Клайв Кінг.
Читайте такожПомер актор Роджер Перрі
Інформацію про смерть письменника повідомило видавництво Penguin, передає "Новое время".
"Ми відчуваємо, що нам випала велика честь, і ми горді тим, що ми могли видавати його книжки", - повідомили у видавництві.
Клайв Кінг (1924-2018) народився в Річмонді. У 1943 році закінчив Кембриджський університет.
Письменник став відомий завдяки роману "Стіг зі звалища" про печерну людину, яка живе поруч зі звичайною сім'єю. Роман був екранізований і включений у шкільну програму Великобританії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter