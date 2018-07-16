Брюс Вілліс вирішив головну суперечку про "Міцний горішок"

Раніше, в 2017 році, сценарист фільму Стівен де Соуза заявив, що бойовик - насправді різдвяний фільм.

Американський актор Брюс Вілліс нарешті відповів на одне з головних фанатських питань про фільм "Міцний горішок", в якому він зіграв головну роль.

Читайте такожНа зйомках фільму за участю Брюса Вілліса загинув пожежник, у чоловіка залишилося четверо дітей

Фанати бойовика часто сперечаються: кінострічка різдвяний фільм чи ні, адже дія розгортається під час цього свята, повідомляє The Hollywood Reporter.

У коментарі на передачі Comedy Central Roast Вілліс висловився на цю тему. "Міцний горішок" - не різдвяний фільм!", - відрізав він.

"Міцний горішок" - американський бойовик 1988 року. У стрічки є чотири фільми-продовження: «Міцний горішок 2», «Міцний горішок 3: Відплата», «Міцний горішок 4.0» і «Міцний горішок: Хороший день, щоб померти».