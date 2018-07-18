Помер колишній соліст популярного російського гурту (відео)
Колишній соліст радянського і російського гурту "Доктор Ватсон" Ігор Браславський помер на 60 році життя.
Про це повідомив один артиста, поет-пісняр Олександр Шаганов, передає ТАСС.
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"Ігоря не стало сьогодні, дуже сумно", - повідомив він, уточнивши, що співак та композитор довгий час боровся з онкологічним захворюванням.
Шаганов також нагадав, що Браславський займався благодійністю, допомагаючи онкохворим дітям. "Йому самому потрібна була допомога, а він збирав гроші і передавав їх дітям, завжди допомагав як міг", - додав він.
Ігор Браславський народився 7 грудня 1958 року в Москві. З 1994 по 2004 роки - соліст групи "Доктор Ватсон".
Серед його відомих пісень - "Лучшая женщина", "Ночь любви". У 2017 році Денис Майданов представив пісню на музику Браславського "Если судьба полет".
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