Помер колишній соліст популярного російського гурту (відео)

Серед відомих пісень Браславського - "Лучшая женщина", "Ночь любви".

Колишній соліст радянського і російського гурту "Доктор Ватсон" Ігор Браславський помер на 60 році життя.

Про це повідомив один артиста, поет-пісняр Олександр Шаганов, передає ТАСС.

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"Ігоря не стало сьогодні, дуже сумно", - повідомив він, уточнивши, що співак та композитор довгий час боровся з онкологічним захворюванням.

Шаганов також нагадав, що Браславський займався благодійністю, допомагаючи онкохворим дітям. "Йому самому потрібна була допомога, а він збирав гроші і передавав їх дітям, завжди допомагав як міг", - додав він.

Ігор Браславський народився 7 грудня 1958 року в Москві. З 1994 по 2004 роки - соліст групи "Доктор Ватсон".

Серед його відомих пісень - "Лучшая женщина", "Ночь любви". У 2017 році Денис Майданов представив пісню на музику Браславського "Если судьба полет".

Як повідомляв УНІАН, у британському графстві Норфолк на 95-му році життя помер письменник Клайв Кінг.