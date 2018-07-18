Американські рокери Imagine Dragons підкорили слухачів новим хітом
11:19, 18 липня 2018Світ
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За першу добу композиція набрала понад півтора мільйони переглядів.
Imagine Dragons / REUTERS
Американський інді-рок гурт Imagine Dragons презентував нову композицію "Natural", яка одразу підкорила слухачів.
Музиканти презентували пісню на своєму офіційному Youtube-каналі. За першу добу композиція набрала понад півтора мільйони переглядів.
Пісня стала вже третьою прем'єрою американців у цьому році. Раніше гурт випустив пісні "Next To Me" та "Dragons Born To Be Yours".
Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2018 року Imagine Dragons дасть сольний концерт в Києві на НСК "Олімпійський". Виступ пройде в рамках грандіозного туру на підтримку платівки Evolve.
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