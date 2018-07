Американські рокери Imagine Dragons підкорили слухачів новим хітом

За першу добу композиція набрала понад півтора мільйони переглядів.

Американський інді-рок гурт Imagine Dragons презентував нову композицію "Natural", яка одразу підкорила слухачів.

Музиканти презентували пісню на своєму офіційному Youtube-каналі. За першу добу композиція набрала понад півтора мільйони переглядів.

Пісня стала вже третьою прем'єрою американців у цьому році. Раніше гурт випустив пісні "Next To Me" та "Dragons Born To Be Yours".

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2018 року Imagine Dragons дасть сольний концерт в Києві на НСК "Олімпійський". Виступ пройде в рамках грандіозного туру на підтримку платівки Evolve.