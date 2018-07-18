Втратив дар мови: ЗМІ розповіли про «надзвичайно розлютовану» поведінку Кім Чен Ина (фото)

Кім Чен Ин обрушився з критикою на чиновників.

Лідер КНДР Кім Чен Ин у «надзвичайно розлютованому» вигляді проінспектував ряд місць в Північній Кореї.

Про це пише Daily Mail з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

За інформацією журналістів, Кім Чен Ин обрушився з критикою на чиновників. Північнокорейський лідер відвідав машинобудівний завод, електростанцію та фабрику. Після того, як чиновники доповіли лідерові КНДР поточну ситуацію по одному з проектів та поінформували про затримки, він був настільки приголомшений, що «втратив дар мови» і був «вкрай розлючений», повідомило ЦТАК.

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Крім цього, ЗМІ відзначили новий зовнішній образ північнокорейського лідера: він одягнув легку білу сорочку і світло-сірі штани.

Раніше повідомлялося, що лідер КНДР Кім Чен Ин віддав перевагу картопляній фермі зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео.