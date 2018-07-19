Режисер фільмів "Тіні зникають опівночі" та "Вічний поклик" потрапив до реанімації

13:03, 19 липня 2018
Світ
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Стан Ускова стабільний / фото vokrug.tv

У Москві прооперували радянського і російського режисера Валерія Ускова, відомого за фільмами "Тіні зникають опівночі", "Вічний поклик" та "Дві долі".

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Про це в Telegram-каналі повідомляє Mash. Йому зробили складну операцію на сонних артеріях, зараз він перебуває у реанімації. Зазначається, що лікарі оцінюють його стан як стабільний.

Раніше відомий російський музикант, гітарист групи "Моральний кодекс" Микола Девлет-Кільдеев потрапив до лікарні в Москві.

Лікарі поставили йому діагноз "інфаркт міокарда". Зараз музикант у тяжкому стані.

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Теги: #Москва#режисер