На конкурсі "Міс Всесвіт" Британію вперше в історії представить чорношкіра дівчина

Тепер 25-річна уродженка британської заморської території Ангільї візьме участь у 67-му міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт-2018".

Переможницею британського конкурсу "Міс Всесвіт" вперше стала чорношкіра дівчина. В цьому році вона представить країну на міжнародному фіналі конкурсу.

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25-річна Ді-Енн Кентиш-Роджерс - в минулому легкоатлетка, а з недавніх пір дипломований адвокат, каже, що ажіотаж навколо перемоги чорношкірої учасниці в британському конкурсі краси її трохи шокував, передає Бі-бі-сі.

"Я готувалася до цього конкурсу як звичайна дівчина, - каже вона. - Але тепер раптом усвідомила, що я його, виявляється, не просто виграла, я стала його чорношкірої переможницею".

Тепер 25-річна уродженка британської заморської території Ангільї візьме участь у 67-му міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт", який повинен пройти в цьому році.

Деякі цікавилися, чи не збирається вона перед фіналом змінити зачіску, щоб позбутися дредів, але Ді-Енн категорично відмовилася.

За словами Ді-Енн, після перемоги у відбірковому турі вона отримала кілька листів, які змусили її переосмислити свій успіх. "Матері, раділи за мене, немов за своїх дочок. Люди, які говорили, що для них моя перемога - це перемога теж... Я все сильніше і сильніше відчувала, що якщо колись мені доведеться одягти корону переможниці конкурсу, це буде не тільки моя корона, і навіть не корона чорношкірих жінок, це буде корона всієї Великобританії", - говорить Ді-Енн.

Перемога на конкурсі краси не завжди була заповітною мрією Ді-Енн. Раніше вона мріяла виступити в олімпійській збірній Великобританії з семиборства. Двічі Ді-Енн виступала в змаганнях Країн співдружності націй, але потім травма коліна поклала кінець її спортивній кар'єрі.

"Галас навколо мого успіху - найкраще свідчення його важливості, - вважає Ді-Енн. - Якщо я своїм прикладом надихну юну чорношкіру дівчину, азіатську дівчину, дівчину будь-якої іншої етнічної групи у Великобританії, я можу вважати, що зробила свою справу!", - підсумувала вона.