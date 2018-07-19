Продовження «бондіани»: агент 007 вперше за 20 років зіткнеться з російським противником

В останній раз лиходій з Росії з'являвся у фільмі про суперагента Бонда «І цілого світу замало» в 1999 році.

Агент 007 Джеймс Бонд вперше за останні 20 років зіткнеться з російським противником.

Про це повідомляє The Daily Mail з посиланням на власні джерела.

На роль ворога Бонда в черговому продовженні «бондіани» кінопродюсери шукають актора 30-60 років, вихідця з Росії або з Балкан, який зможе зіграти «харизматичного, впливового, винахідливого, холодного і мстивого» персонажа.

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Ймовірно, росіянкою буде і подруга Джеймса Бонда: у новій картині заявлена російська героїня, що володіє бойовими навичками, «розумна, смілива, весела, люта і чарівна».

В останній раз лиходій з Росії з'являвся у фільмі про суперагента Бонда «І цілого світу замало» в 1999 році. Тоді Бонду у виконанні Пірса Броснана протистояв екс-агент КДБ Віктор Зокас, якого зіграв Роберт Карлайл.

25-й фільм бондіани вийде на екрани в кінці 2019 року, його режисером став Денні Бойл. Бонда знову зіграє Деніел Крейг, а головну пісню, ймовірно, запише Дуа Ліпа.