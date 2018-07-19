Burberry знищила нерозпродану продукцію класу люкс на $36 мільйонів

У компанії виправдовують свої дії захистом імені і недопущенням потрапляння власних речей на чорні ринки за низькими цінами.

Британська компанія-виробник одягу, аксесуарів і парфумерії класу люкс Burberry за минулий рік знищила нерозпроданої продукції на суму понад $36 млн.

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Такий крок зроблений для того, щоб товари не потрапили на чорні ринки, пише газета The Times.

Як уточнює видання, вартість знищеної продукції дорівнює вартості понад 20 тис. знаменитих курток марки. Вартість відходів компанії збільшилася за два роки на 50%, за останні п'ять років компанія знищила продукції більш ніж на $117 млн.

Акціонери компанії незадоволені тим, що відбувається, зазначає The Times. Однак у Burberry кажуть, що таким чином бренд захищає своє ім'я та інтелектуальну власність і не допускає потрапляння власних речей на чорні ринки за низькими цінами.