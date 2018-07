Рік без Честера Беннінгтона: найпопулярніші хіти гурту Linkin Park

Беннінгтон покінчив життя самогубством 20 липня 2017 року.

Рівно рік тому пішов з життя фронтмен американського рок-гурту Linkin Park, Честер Беннінгтон. До річниці смерті співака УНІАН зібрав п'ятірку найвідоміших хітів гурту.

1. Numb (2003, альбом Meteora)

Ця пісня знайома навіть тим, хто не є шанувальником творчості гурту. У 2003 році пісня протягом шести тижнів очолювала Billboard Alternative Songs, ще шість тижнів вона очолювала чарт у 2004 році. Це зробило її єдиною піснею в історії, що займала першу сходинку чарту два роки підряд. У 2004 гурт разом з американським репером та продюсером Jay-Z випустили ремікс цієї пісні "Numb/Encore". У 2006 році мешап отримав премію "Греммі" в номінації "Найкраще реп-/пісенне спільне виконання".

Відео Youtube Linkin Park

2. In The End (2001, альбом Hybrid Theory)

Пісня з'явилася як четвертий сингл з дебютного альбому гурту "Hybrid Theory". Трек потрапив до топ-100 найкращих пісень "Z100" 2001 року. Пісня також зайняла 121 сходинку у "The 500 Greatest Songs Since You Were Born" за версією Blender. А у списку рок-пісень та альтернативних пісень десятиліття, які звучать найчастіше, чарту Billboard пісня зайняла 2 місце.

Відео Youtube Linkin Park

3. Crawling (2001, альбом Hybrid Theory)

П'ята пісня з дебютного альбому гурту побачила світ 1 березня 2001 року. У 2002-му на 44-й церемонії "Греммі" пісня була відзначена нагородою "Краще виконання у стилі хард-рок".

Відео Youtube Linkin Park

4. Faint (2003, альбом Meteora)

Ще одна пісня з альбому "Meteora". На неї також був випущений мешап спільно з Jay-Z "Jigga What/Faint". Однак більшу популярність здобув ремікс діджея Роба Боскемпа, який поєднав цю пісню з хітом американської співачки Бритні Спірс "Toxic".

Відео Youtube Linkin Park

5. Talking to Myself (2017, альбом One More Light)

Одна з останніх пісень Linkin Park, яка увійшла до сьомого студійного альбому гурту "One More Light". Цікавим є той факт, що кліп на цю пісню вийшов у день смерті Честера Беннінгтона, 20 липня 2017 року, через що вже за першу добу зібрав понад 8 мільйонів переглядів на Youtube.

Відео Youtube Linkin Park

Як повідомляв УНІАН, 41-річного Беннінгтона знайшли мертвим в приватній резиденції Пало-Вердес в Лос-Анджелесі близько 9 ранку 20 липня 2017 року.

Честер наклав на себе руки 20 липня, в день народження свого близького друга, фронтмена групи Soundgarden Кріса Корнелла, який також вчинив самогубство двома місяцями раніше, 18 травня.