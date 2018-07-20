Після самогубства Avicii його знятий у Києві кліп номінували на премію MTV

Переможці MTV Video Music Awards-2018 будуть оголошені 20 серпня.

У число номінантів на нагороди MTV Video Music Awards-2018 потрапив знятий у Києві кліп діджей Avicii і Рити Ори на пісню Lonely Together.

Як передає 112.ua, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила компанія Kiev Postproduction, яка займалася створенням ролика.

Кліп номінований в категоріях "Найкраще танцювальне відео" і "Найкращі візуальні ефекти". У ньому зустрічаються київські парки, ботанічний сад, міст на Рибальському острові та деякі локації на Дарниці.

Головні ролі у кліпі виконали український музикант і екс-барабанщик проектів Alloise та Dvoe Артем Угодніков, а також його дружина Аліна. На сьогоднішній день ролик зібрав 109 млн переглядів на Youtube. Переможці MTV Video Music Awards-2018 будуть оголошені 20 серпня.

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Як повідомляв УНІАН, Avicii (Тім Берглінг) поховали в Швеції в червні, через два місяці після смерті. 28-річний музикант помер в Омані. Він покінчив з собою, скориставшись склом від розбитої пляшки з-під вина.