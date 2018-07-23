Головного підозрюваного у справі про отруєння «Новачком» шукають по фото

В замаху на екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаляи його дочку Юлію в британському місті Солсбері підозрюють групу з чотирьох осіб, у тому числі жінку.

Детективи почали шукати головного підозрюваного у справі про отруєння «Новачком» по фотографії, повідомляє Daily Mail. За даними видання, слідчі пред'являють «ключовим свідкам» справи фотографію підозрюваного, а також опитують їх про пересування «загадкової жінки». Відзначається, що в замаху на екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаляи його дочку Юлію в британському місті Солсбері підозрюють групу з чотирьох осіб, у тому числі жінку. Сліди «Новачка» шукають в громадських туалетах, встановлених у парку «Сади королеви Єлизавети».

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