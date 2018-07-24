Дружину Пєскова запідозрили у вагітності (фото)

У дружини Дмитра Пєскова Тетяни Навки вже є дві доньки.

Російська фігуристка і дружина прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова Тетяна Навка опублікувала фотографії з відпустки. Підписники розгледіли у фігуристки кругленький живіт і запідозрили її у вагітності.

Під свіжим фото фігуристки в Instagram, на якому вона позує в купальнику і накидці, маса коментарів про те, що Навка чекає дитину.

"Вагітна чи що? Живіт наче підріс", "Так, вагітна.... і багато фото останнім часом...", "Ух ти вже три з половиною 🤰👏", "Як ніби вагітна, округлився животик", "Ти вагітна?", "А малюка не чекаєте випадково? Синочка треба", – пишуть коментатори.

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Нагадаємо, що у Тетяни Навки дві дочки. Олександра народилася у шлюбі з фігуристом і тренером Олександром Жуліним, Надія – від нинішнього чоловіка, прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

Як повідомляв УНІАН, популярна українська співачка Надя Дорофєєва прокоментувала чутки про свою вагітність.