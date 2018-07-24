На грецькому курорті у вогняній пастці в дворі вілли загинуло відразу 26 відпочивальників

Загинули цілі родини, деякі загиблі діти знайдені рятувальниками в обіймах своїх батьків.

У Греції внаслідок природних пожеж у дворі однієї з вілл загинуло 26 людей. Це сталося на морському курорті Маті, що за 40 км на північний схід від Афін.

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За інформацією рятувальників, у Маті загинули цілі родини. Деякі загиблі діти знайдені в обіймах своїх батьків.

Крім цього, місцеві жителі були змушені втікати в море, щоб уникнути прориву полум'я. 70 людей госпіталізовано з опіками і отруєнням чадним газом.

"Все трапилося за лічені секунди. Я схопив пляжний рушник. Це врятувало моє життя. Схопив дружину і ми побігли до моря", - повідомив виданню Time місцевий житель Андреас Пасіос, передає ТСН.

Іншого жителя Маті, Костаса Лаганоса, теж від полум'я врятувало море. "Ми пішли у море, бо полум'я нас гнало у воду. Коли ми занурились у воду, вогонь досяг спини", - розповів він.

"Це нагадало мені про виверження Везувію в 79 році н.е. в Помпеях. Я сказав про це своєму богу, ми повинні бігти, щоб врятувати себе, і ніщо інше", - ділиться Лаганос.

Як повідомляв УНІАН, пожежі в Греції виникли через спеку та посуху. В даний час відомо, що загинуло 60 людей і понад 100 отримали пошкодження внаслідок пожеж.