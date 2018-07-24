У останньому сезоні "Гри престолів" з’являться нові персонажі - ЗМІ

Директор з кастингу серіалу "Гра престолів", який отримав 22 номінацію на премію "Еммі", Ніна Голд, незважаючи на те, що знімання фінального сезону серіалу незабаром завершаються, шукає акторів на нові ролі.

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Про це повідомляється на сайті британської газети Metro. Як стало відомо, сценарій продовження, прем'єра якого запланована на квітень 2019 року, буде заснований на неопублікованих частинах "Пісні льоду і полум'я" Джорджа Мартіна, передає ТСН.

Швидше за все, "поповнення" відбудеться в родині Фреїв - імовірно, їхній будинок у восьмому сезоні поповниться одразу трьома персонажами.

Також шукають акторів на ролі "дівчинки з Півночі", "фермера з Півночі", "моряка", "красуні", "дівчинки з села", "найманця", "охоронців" та "гладко виголеного чоловіка, який горює".

За інформацією видання, на даний момент вже відомо про п'ять нових акторів і їхні ролі.

Так, Марк Ріссман виконає роль Гаррі Стрікленда на прізвисько Бездомний Гаррі, верховного капітана "Золотих мечів", а Шеймус О'Хара, Еліс Нокс і Даніель Галліган постануть відповідно в образах якихось Фергусів, Вілли і Сари - і тим самим, ймовірно, повномасштабно відродять сім'ю Фреїв.

Нещодавно головні актори серіалу Емілія Кларк та Кіт Гарнінгтон сповістили про завершення зйомок у серіалі.