Телеканал НВО уточнив, коли почнеться фінальний сезон "Гри престолів"

Раніше був відомий тільки рік виходу останнього сезону.

Автори популярного фантастичного серіалу "Гра престолів" уточнили дату виходу фінального восьмого сезону шоу.

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Як повідомив під час прес-конференції Асоціації телевізійних критиків президент телеканалу HBO Кейсі Блойс, шість епізодів останнього сезону вийдуть в першій половині 2019 року, передаэ 112.ua з посиланням на Us Weekly.

Раніше був відомий тільки рік виходу нового сезону "Гри престолів".

Як повідомлялося раніше, зйомки фінального сезону "Гри престолів" вже завершені.

Британська актриса Софі Тернер (Санса Старк) заявила, що останній сезон стане найкривавішим в історії серіалу.