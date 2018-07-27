Трампа запідозрили в спробі перешкодити «російському справі» за допомогою Twitter

В газеті відзначили, що Мюллер хоче запитати Трампа про його твіти, а також про інших публічних виступах.

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера, який веде справу про передбачуване втручання Росії у президентські вибори в США, вивчає твіттер президента США Дональда Трампа, щоб встановити факти можливої протидії розслідуванню «російського справи».

Про це пише газета The New York Times з посиланням на трьох джерел.

За словами джерел, викликали підозри в тому числі твіти Трампа про генерального прокурора Джеффа Сешенсе і бышем чолі ФБР Джеймса Комі. Вони відзначили, що президент міг за допомогою повідомлень у своєму твіттері залякувати свідків або змусити співробітників правоохоронних органів припинити розслідування.

В газеті відзначили, що Мюллер хоче запитати Трампа про його твіти, а також про інших публічних виступах.