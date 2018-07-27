Холодницький пішов у відпустку на півтора місяці

Він буде перебувати у відпустці до 13 вересня.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький пішов у відпустку на півтора місяця.

Таку інформацію "Громадському" підтвердив сам Холодницький.

Він буде перебувати у відпустці до 13 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня генеральний прокурор Юрій Луценко і директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник звернулися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про звільнення Холодницкого з посади керівника САП.

За повідомленням прес-служби Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими в ході кримінального провадження, яка розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Сам Холодницький заявляв, що провадження щодо нього зареєстровано за статтею Кримінального кодексу про розголошення даних попереднього розслідування і примусі свідків до дачі показань.

26 липня КДКП вирішила не звільняти Холодницкого з посади заступника генпрокурора - керівника САП, а обмежитися доганою. Рішення може бути оскаржене в адміністративному суді або у Вищій раді правосуддя. Після засідання КДКП Холодницький покинув приміщення комісії під вигуки активістів антикорупційних організацій, які кричали «Ганьба!».