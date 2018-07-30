У РФ померла зірка серіалу "Далекобійники"

15:50, 30 липня 2018
Світ
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Помер актор Сергій Шеховцов / скріншот

«У нас велика втрата, справжня біда. Тільки що стало відомо про смерть нашого товариша, актора Сергія Шеховцова», — розповіли в театрі.

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Представники театру нагадали, що Шеховцов прийшов «Современнике-2» відразу після закінчення Школи-студії МХАТ і після довгі роки співпрацював з установою культури. «Кожна його роль у наших виставах була дуже помітна і неймовірно важлива. Досить згадати дві останні ролі в спектаклях «ГенАцид. Сільський анекдот» і «Не ставай чужим»», — йдеться в повідомленні.

Відомо, що Сергій Шеховцов помер, гуляючи зі своїм собакою. У нього залишилися дружина Марія і сини Олексій та Єгор.

Про дату та час прощання буде відомо пізніше.

Шеховцов грав у театрі «Современник» і МХТ імені А. П. Чехова в РФ. Він також виконав ролі в таких фільмах, як «Ландыш серебристый», «Антикиллер», «Выкрутасы» и сериалах «Дальнобойщики», «Солдаты», «Чужой среди своих".

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Теги: #фільми#серіал