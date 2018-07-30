Amazon визначилася зі сценаристами для серіалу "Володар перснів"

Історія серіалу розповість про події, що передували славнозвісному «Братсву персня» Джона Р. Р. Толкіна.

Сценаристами нового серіалу по всесвіту «Володаря перснів» стануть Джон Д. Пейн і Патрік МакКей, причетні також до проектів «Зоряний шлях 4» (Paramount) і «Круїз по джунглях» (Disney).

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Про це повідомляє є Variety. Відзначається, що історія серіалу буде приквелом знаменитого «Братсва перснів» Джона Р. Р. Толкіна.

Пейн та МаКей працювали разом протягом останніх більш ніж 20 років, зі шкільних часів.

Коментуючи своє призначення, сценаристи висловили захоплення від роботи з компанією Amazon, аби дати світу Толкіна нове життя.

Нагадаємо, серіал від Amazon за мотивами роману-епопеї Толкіна триватиме як мінімум п'ять сезонів. На його зйомки планується витратити $1 млрд. Є також якісь «матеріали з повнометражних екранізацій» Пітера Джексона, які будуть використані при створенні серіалу.