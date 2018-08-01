Кім Кардашьян в бікіні показала свої пишні форми (фото)
15:08, 01 серпня 2018Світ
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Також Кім виклала милий знімок, на якому вона зображена в обнімку зі своїм чоловіком Каньє Вестом.
Кім Кардашьян поділилася черговим фото з шанувальниками / Instagram
Кім Кардашьян розбурхала уяву фоловерів в Instagram новим пікантним фото з відпочинку, на якому вона лежить униз головою в чорному бікіні. Виглядає реаліті-зірка просто чудово.
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Також Кім виклала милий знімок, на якому вона зображена в обнімку зі своїм чоловіком Каньє Вестом. "Посміхаючись всередині", - підписала кадр зірка реаліті.
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