Кім Кардашьян в бікіні показала свої пишні форми (фото)

Також Кім виклала милий знімок, на якому вона зображена в обнімку зі своїм чоловіком Каньє Вестом.

Кім Кардашьян розбурхала уяву фоловерів в Instagram новим пікантним фото з відпочинку, на якому вона лежить униз головою в чорному бікіні. Виглядає реаліті-зірка просто чудово.

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Також Кім виклала милий знімок, на якому вона зображена в обнімку зі своїм чоловіком Каньє Вестом. "Посміхаючись всередині", - підписала кадр зірка реаліті.

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jul 31, 2018 at 10:43am PDT