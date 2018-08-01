У Росії померла актриса популярного в 90-х серіалу
17:20, 01 серпня 2018Світ
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За даними ЗМІ, актриса боролася з онкологічним захворюванням.
Померла актриса Людмила Глухова / kino-teatr.ru
У Санкт-Петербурзі на 55-му році життя померла актриса театру і кіно Людмила Глухова.
Про це в середу повідомили в культурно-дозвіллєвому центрі "Красногвардійський", в якому протягом останніх шести років вона займала посаду художнього керівника, передає ТАСС. Відзначається, що актриса померла ще 29 липня.
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Глухова знялася у кількох епізодах росыйських телесеріалів. У 2010 році вона з'явилася на екранах в "Таємницях слідства", в 2012 році зіграла в популярному в кінці 1990-х серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів".
За даними джерела ФАН, Глухова протягом тривалого часу боролася з онкологією.
Як повідомляв УНІАН, 18 липня помер актор Владислав Жуковський, який теж знімався в "Вулицях розбитих ліхтарів".
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