Вкрали мільйони даних: у США заявили про арешт трьох українських хакерів

Українці вважаються членами хакерської групи, широко відомої під назвою FIN7.

Міністерство юстиції США повідомило про арешт трьох громадян України за підозрою в причетності до хакерського угруповання FIN7.

Відповідну заяву розміщено на сайті відомства. "Троє високопоставлених членів міжнародної кіберзлочинних групи, що працюють в Східній Європі, були арештовані і в даний час знаходяться під вартою. Їм пред'явлені звинувачення в окружному суді США у Сіетлі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією міністерства, всі троє громадяни України - 44-річний Дмитро Федоров, 33-річний Федір Гладир і 30-річний Андрій Колпаков. Вони вважаються членами хакерської групи, широко відомої під назвою FIN7 (також званої "Carbanak" або "Navigator").

Згідно з повідомленням, як мінімум до 2015 року учасники Fin7 почали складну кампанію із застосуванням шкідливого програмного забезпечення, спрямовану на більш ніж 100 компаній США, переважно в ресторанній, ігровий і готельної індустрії.

Як зазначено в обвинувальних висновках, FIN7 зламала тисячі комп'ютерних систем і вкрала мільйони номерів кредитних і дебетових карт клієнтів, які група використовувала або продавала.

Тільки у Сполучених Штатах FIN7 успішно зламали комп'ютерні мережі компаній в 47 штатах і окрузі Колумбія, викравши більше 15 млн даних карток клієнтів понад 6500 окремих торгових терміналів. Додаткові хакерські втручання відбулися за кордоном, у тому числі у Великобританії, Австралії та Франції.

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Троє українців, яким пред'явлено звинувачення, імовірно, були частиною групи хакерів, націленої на американські компанії і громадян шляхом крадіжки цінних споживчих даних, в тому числі особистої інформації про кредитки, яку вони потім продали в Darknet. Кожному з них пред'явлено звинувачення в 26 кримінальних злочинах, пов'язаних зі змовою, шахрайством у мережі, зломом комп'ютера, шахрайством з пристроєм доступу.

У січні 2018 року, на вимогу посадових осіб США, за кордоном заарештували Гладиря та Федорова. Гладир був заарештований в німецькому Дрездені і зараз він утримується під вартою в Сіетлі до судового розгляду. "Гладир нібито служив системним адміністратором FIN7, який, серед іншого, підтримував сервери та канали зв'язку, що використовуються організацією, і займав управлінську роль, делегуючи завдання і надаючи інструкції іншим членам схеми", - сказано в повідомленні.

Федоров, який вважається хакером високого рівня, нібито контролював роботу інших хакерів. Він був заарештований у польському місті Бєльсько-Бяла. Федоров знаходиться під вартою в Польщі до його екстрадиції в США.

В кінці червня в іспанському місті Лепе заарештували Колпакова. Він також вважається одним з керівників групи хакерів. Колпаков знаходиться в Іспанії, чекаючи запиту про видачу.

Раніше повідомлялося, що російські хакери в 2017 році провели масштабну кампанію по злому мереж електроенергетичних компаній США, при цьому вони могли викликати відключення електроенергії.