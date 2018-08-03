Покритий татуюваннями "Хлопець-Зомбі", який знявся у кліпі Леді Гаги, покінчив із собою

Співачка повідомила сумну новину про те, що "Хлопець-Зомбі" пішов з життя.

Модель Рік Дженест, відомий як "Хлопець-Зомбі" (Zombie Boy), покінчив із собою. Про це повідомила в Twitter Леді Гага.

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"Самогубство друга Ріка Дженеста, Хлопця-Зомбі, більш ніж спустошливе. Ми повинні більше працювати над тим, щоб змінити культуру, вивести психічне здоров'я на перший план, і зняти стигму про те, що це не можна обговорювати. Якщо ви страждаєте, покличте друга або члена сім'ї вже сьогодні. Ми повинні берегти один одного", - написала Леді Гага.

Дженест - канадець. Він почав набивати на собі тату з 16 років. На його тілі зображено скелет і знак "біологічна небезпека". Він брав участь у показах модних будинків, рекламних кампаніях, знявся у кліпі Леді Гаги "Born This Way" і фільмі "47 ронінів" з Кіану Рівзом.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня покінчив з собою діджей Avicii.