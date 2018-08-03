Покритий татуюваннями "Хлопець-Зомбі", який знявся у кліпі Леді Гаги, покінчив із собою
Модель Рік Дженест, відомий як "Хлопець-Зомбі" (Zombie Boy), покінчив із собою. Про це повідомила в Twitter Леді Гага.
Читайте такожЛеді Гага дебютувала у кіно в ролі, яку раніше виконала Барбара Стрейзанд (відео)
"Самогубство друга Ріка Дженеста, Хлопця-Зомбі, більш ніж спустошливе. Ми повинні більше працювати над тим, щоб змінити культуру, вивести психічне здоров'я на перший план, і зняти стигму про те, що це не можна обговорювати. Якщо ви страждаєте, покличте друга або члена сім'ї вже сьогодні. Ми повинні берегти один одного", - написала Леді Гага.
Дженест - канадець. Він почав набивати на собі тату з 16 років. На його тілі зображено скелет і знак "біологічна небезпека". Він брав участь у показах модних будинків, рекламних кампаніях, знявся у кліпі Леді Гаги "Born This Way" і фільмі "47 ронінів" з Кіану Рівзом.
Як повідомляв УНІАН, 20 квітня покінчив з собою діджей Avicii.
The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB— Lady Gaga (@ladygaga) August 3, 2018