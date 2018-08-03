Бермудський трикутник: вчені знайшли нове пояснення аномалій в Атлантиці

Існують різні гіпотези, що пояснюють ці аномалії, аж до витівок інопланетян і жителів Атлантиди. Вчені, втім, дотримуються більш прозаїчних пояснень.

Загадковий Бермудський трикутник в Атлантичному океані, що обмежений Флоридою, Бермудськими островами і Пуерто-Ріко, всесвітньо відомий зникненням в ньому літаків і кораблів.

Існують різні гіпотези, що пояснюють ці аномалії, аж до витівок інопланетян і жителів Атлантиди, пише Газета.Ru.

Вчені, втім, дотримуються більш прозаїчних пояснень - наприклад, вони вказують на велику кількість в цій області мілин, а також частого появи штормів і циклонів, що викликає проблеми з навігацією.

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Вперше про Бермудський трикутник в пресі заговорили в 1950-му, а свою назву він отримав з подачі письменника Вінсента Гаддіса в 1964 році. З тих пір між скептиками і прихильниками існування аномальних явищ ведуться запеклі суперечки про причини зникнень в цьому регіоні кораблів і літаків.

Команда дослідників з Саутгемптонського університету у Великобританії знайшла нове пояснення зникнення кораблів в Бермудському трикутнику. На їхню думку, у всьому винні 30-метрові "хвилі-вбивці".

«Безсумнівно, в цій області зароджуються високі хвилі, — впевнений океанограф Саймон Боксалл, один з членів команди. — Вони з'являються скрізь, де відбувається кілька штормів одночасно».

Такі хвилі дуже круті і високі, вони виглядають як стіна води і з'являються несподівано, пояснюють експерти з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США. До них, наприклад, схильні певні регіони Південної Африки, де їх породжують шторми, що приходять з Індійського, Південного і Атлантичного океану. За словами Боксалла, там протягом багатьох років спостерігалися схожі зникнення кораблів і літаків.